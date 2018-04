Tu as entre 18 et 25 ans et tu es attiré(e) par les nouvelles technologies ? Viens t’initier à l’impression 3D, à la programmation de cartes électroniques et à l’entreprenariat du 2 mai au 27 juin !

- Séances d’informations : le 16/04 et le 25/04

- Inscriptions : 087/590 311 ou via serviceclientele.verviers@forem.be

➡️ Plus d’infos : https://bit.ly/2EyxQEo