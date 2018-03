Foot Amateur: Le succès du RFC Liège retarde le sacre du RWDM en D2 Amateurs

Semaine mouvementée du côté de l'Excelsior Virton après l'annonce de la reprise du club par des investisseurs sud-américains. L'affaire devrait se concrétiser prochainement. Pour cette 26ème journée de championnat, les Virtonais affrontaient leur rival direct dans la course au maintien, Hamme. Ces derniers comptaient un point de plus au classement. Dans cette partie, Virton a été sans pitié en écrasant son adversaire 5-0. A la réalisation, on retrouve des buts de Arenate, Schmit et N'Jo-Léa. Suite à sa victoire, le club luxembourgeois est 11e et Hamme redescend à la 13e place.

Division 3 Amateurs ACFF - Série A

Pour cette nouvelle journée de championnat, la RAAL se déplaçait au stade Tondreau pour affronter le Quévy-Mons. Un enjeu important dans ce derby pour La Louvière qui doit faire pression sur le RFB dans la course au titre.

Dès la 5e minute, Maeyens se retrouve déjà face à un but vide après un manque de concentration du portier Montois et frappe la transversale. Les Loups se montrent intéressants dans cette partie sans pour autant être brillants mais c'est Quévy-Mons qui va inscrire le premier but du match juste avant la pause grâce à Dia. A la reprise, la RAAL devient de plus en plus dangereux. En effet, Roulez touche la barre à deux reprises en trois minutes alors que Poulain était battu. A la 76e, c'est la délivrance pour les Loups qui arrivent enfin à concrétiser leurs chances. Mouton inscrit le but de l'égalisation sur un coup-franc. Cependant, le score ne va pas bouger. Mauvaise opération pour les Louviérois qui laissent filer deux points.

Quant au RFB, ils profitent du faux-pas de la RAAL en remportant leur match 0-2 contre le stade Brainois. Ils sont toujours leader du championnat avec deux points d'avance.