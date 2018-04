Foot Amateur: la RAAL est championne de Division 3 Amateurs A

Retrouvez ici tous les résultats de football en Divisions Amateurs du week-end des 28 et 29 avril.

Division 1 Amateurs

Récapitulatif : Dans le haut du classement, Lommel finit 1er. Knokke 2e. FC Dessel Sport 3e. SK Deinze 4e. Ils se qualifient donc pour les Play-off. Il s'agit d'un mini-championnat de 6 journées où les équipes commencent avec la moitié des points qu'ils ont obtenu durant la phase classique. Pour l'instant, Lommel aurait eu sa licence et serait garanti de jouer en D1B.

Hamme (14e) Berchem (15e) et le Patro Massmechelen (16e) descendent en D2 amateurs. Grâce à sa victoire 0-1 à Heist, Châtelet-Farciennes s'est qualifié in extremis pour les barrages. Les Loups seront avec deux clubs de D2 amateurs néerlandophones et des clubs de D2 amateurs francophones. Le gagnant se maintiendra ou montera en D1 amateurs.

Si Virton est sauvé sportivement, il devra passer par la CBAS afin d'obtenir sa licence. L'audience est prévu le 30 avril. Le club sera relégué si il n'obtient pas de réponses favorables.