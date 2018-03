Foot Amateur: La RAAL a écrasé le RC Waterloo (0-7).

Division 2 Amateurs ACFF

Le derby entre La Louvière Centre (4e) et l'Olympic Charleroi (3e) se disputait pour cette nouvelle journée de championnat. En début de rencontre, les Loups se montrent entreprenants. En effet, ils sont proches d'ouvrir le score à plusieurs reprises via Tangani mais ils sont punis à la 15ème minute. Sur leur premier tir, les Dogues marque grâce à Jatta qui dévie un coup-franc de la tête et trompe Toubeau. Le score ne va pas bouger jusqu'à la mi-temps. A la reprise, les deux équipes se livrent une bataille mais La Louvière se créent plusieurs occasions dangereuses et les Loups sont récompensés par leurs efforts grâce à Poulain. Un goal de la tête via un coup de coin. La rencontre s'achève sur le score de 1-1. L'Olympic Charleroi reste 3ème et La Louvière Centre descend à la 5ème. Hamoir, victorieux 4-0 contre la RES Acrenoise, remonte à la 4ème place.