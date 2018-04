Foot Amateur: La folle remontée du RFC Liège face à la Calamine (D2 Amateurs)

Occupant la quinzième place du championnat synonyme de relégation, Châtelet devait impérativement ramener quelque chose de son déplacement à Virton qui lutte lui aussi toujours pour assurer son maintien. Face à des Hennuyers très attentistes, les Gaumais trouvent finalement le chemin des filets à un quart d'heure du terme grâce à une réalisation d'Arenate qui était monté au jeu un peu plus tôt. Virton réalise donc la bonne opération du week-end et, profitant du nul de Berchem et de la défaite de Hamme, garantit pratiquement son maintien en D1 Amateurs.

Division 3 Amateurs ACFF - Série A

Dans le haut du classement, Tournai (3e) recevait les Francs Borains, 2e et toujours en course pour le titre. Ce sont les Tournaisiens qui entamèrent le mieux la partie. Les Francs Borains eurent besoin de davantage de temps pour rentrer dans la rencontre et s'adapter à l'état du terrain, rendu très glissant par la pluie. Malgré plusieurs occasions de chaque côté, les deux équipes se quittèrent sur partage 0-0. Dans le même temps, la RAAL s'imposait 2-0 face à Ganshoren et prenait une avance confortable dans la course au titre. Un titre qui s'éloigne donc pour les Francs Borains, tandis que les Tournaisiens se sont qualifiés pour le tour final.