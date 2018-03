Foot Amateur: Francs Borains en tête grâce à son derby remporté 5-0 contre l'Entente Binchoise (Div 3 Amateur A)

Football : résultats en D1, D2 et D3 Amateur, we du 10-11/09 - © Tous droits réservés

Retrouvez ici tous les résultats de football en Divisions Amateurs du week-end des 17 et 18 mars.

Division 1 Amateurs Châtelet-Farciennes s'est imposé à domicile face à la lanterne rouge, le Patro Eisden Maasmechelen. Dès la 5ème minute, Wielemans commet une faute sur Vanderbecq dans la surface de réparation et les Loups obtiennent un penalty qui sera converti par Ladrière. Dans la foulée, l'équipe de Châtelet-Farciennes ne perd pas de temps en inscrivant un quart d'heure plus tard le deuxième goal de la rencontre grâce à une reprise de Kitoko. En seconde période, le jeu entre les deux équipes se perd en terme d'intensité mais Khaïda parvient à enfoncer les Verts à la 86e sur un coup-franc. Le score final sera de 3-0 pour les Loups qui profitent de cette victoire pour rester dans la course au maintien. 17-03-2018 CHATELET-FARCIENNES S.C. K.PATRO EISDEN MAASMECH. 3 - 0 17-03-2018 K.FC.VIGOR WUITENS HAMME K.SK HEIST 0 - 3 17-03-2018 K.FC.DESSEL SPORT R.KNOKKE FC. 1 - 0 17-03-2018 K.SV.OUDENAARDE R.EXCELSIOR VIRTON 3 - 0 17-03-2018 KFC.OOSTERZONEN OOSTERW. LOMMEL SK 1 - 3 17-03-2018 FC.V.DENDER E.H. F.C. SERAING 1 - 1 17-03-2018 A.S.V.GEEL K.MSK.DEINZE 1 - 3 18-03-2018 K.BERCHEM SPORT 2004 SC.EENDRACHT AALST 3 - 3

Division 2 Amateurs ACFF Pour cette nouvelle journée de championnat, le RES Durbuy (5e) accueillait La Louvière-centre (6e), un match important pour le haut du classement. Dés la première minute, déjà un manque de concentration du côté des Loups qui encaissent un goal de l'attaquant Durbuysien Jadot. D'entrée, ce but met en difficulté les louviérois qui ne parviennent pas à revenir dans le match. En seconde période, Durbuy punit une nouvelle fois les Verts en marquant le second but de la rencontre via Wanderson qui profite d'un mauvais dégagement du portier Toubeau. Grâce à sa victoire 2-0 sur ses terres, Durbuy reste 5e avec 37 points et La Louvière Centre, est toujours 6e avec 35 points. 17-03-2018 ENTENTE DURBUY U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE 2 - 0 17-03-2018 OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI R.FC.MEUX 2 - 2 17-03-2018 US.REBECQUOISE R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT 4 - 0 18-03-2018 SOLIÈRES SPORT R.RC.HAMOIR 0 - 0 18-03-2018 R.W.WALHAIN CG. R.U.WALLONNE CINEY 1 - 0 18-03-2018 ENTENTE ACREN LESSINES R.FC.UN.LA CALAMINE 4 - 1 18-03-2018 R.STADE WAREMMIEN FC. R.FC.DE LIÈGE - 18-03-2018 WHITE STAR BRUXELLES R WHITE DARING MOLENBEEK /

Division 3 Amateurs ACFF - Série A Pour le compte de la 25e journée de championnat, la RAAL, premier au classement recevait Couvin-Mariembourg, quatrième. C'était l'occasion pour les Couvinois de se rapprocher du tour final. Dans cette rencontre, les Loups vivent un premier quart d'heure difficile. Couvin inscrit déjà un goal via Pratz à la 7e minute. Installé dans son camp pour jouer les contres, Couvin se fait punir en concédant un penalty à la 24e de Phiri. Ce but remotive La Louvière qui multiplie les occasions dangereuses et réussit à convertir ses chances. Roulez inscrit un doublé à la 36e et 50e. Score final 3-1. le Royal Francs Borains jouait le derby contre l'Entité Binchoise. Ils se sont imposés sur le score de 5-0. Buts de Renquin et doublé de Dahmani et Chaabi. Suite à sa victoire, ils passent en tête du classement mais ils possèdent la même différence de buts et le même nombre de points que la RAAL. 17-03-2018 RACING JET WAVRE JS.TAMINOISE 1 - 0 17-03-2018 RAAL LA LOUVIÈRE R.ES.COUVIN-MARIEMBOURG 3 - 1 17-03-2018 CS.ONHAYE R.STADE BRAINOIS 6 - 3 18-03-2018 LÉOPOLD FC. R.FC.TOURNAI 0 - 2 18-03-2018 FC.GANSHOREN CS.ENTITÉ MANAGEOISE 3 - 2 18-03-2018 FRANCS BORAINS RJ ENTENTE BINCHOISE A 5 - 0 18-03-2018 R.FC.SPY R.RACING CLUB DE WATERLOO 3 - 1 18-03-2018 US.SOLREZIENNE ALBERT QUEVY-MONS 2 - 2

Division 3 Amateurs ACFF - Série B 17-03-2018 R.JEUN.AISCHOISE R.ENT.BERTRIGEOISE 0 - 1 17-03-2018 FC.UNITED RICHELLE URSL VISÉ 0 - 1 17-03-2018 R.US.GIVRY UNION ROYALE NAMUR 7 - 1 18-03-2018 R.SC.HABAY-LA-NEUVE FC.HERSTAL 0 - 1 18-03-2018 R.RC.MORMONT F.C. TILLEUR 0 - 5 18-03-2018 R.RC.STOCKAY-WARFUSÉE R.DAR.CL. DE COINTE-LIÈGE 3 - 0 18-03-2018 R.AYWAILLE FC. R.FC.HUY 2 - 2 18-03-2018 R.CS.VERLAINE R.RC.LONGLIER 1 - 2