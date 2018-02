Foot Amateur: Châtelet-Farciennes subit une lourde défaite face à Seraing (6-2) et le FC Liège remporte le derby face à Hamoir (3-1)

Retrouvez ici tous les résultats de football en Divisions Amateurs du week-end des 3 et 4 février.

Division 1 Amateurs

Pour le compte de la 20ème journée, le Royal Châtelet se déplaçait à Seraing. Toujours relégable, les Loups espéraient continuer sur leur lancée après trois matchs sans défaites mais les Métallos ont été sans pitié. À la pause, le score affichait déjà 5-0 en faveur de Seraing grâce à des buts de Schenk, Deville, Gueye et un doublé de Al Badaoui qui profitaient du laxisme défensif de Châtelet. À la reprise, les Loups se montraient plus entreprenants en marquant sur un coup-franc de Charlier. Cependant cela n'a pas été suffisant et le FC Seraing s'est imposé sur le score de 6-2.