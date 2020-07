Fontainier, ce métier méconnu qui pourtant nous fait vivre

Autrefois, les fontainiers s’occupaient des tuyaux et des robinets, mais aujourd’hui leur profession s’est étendue au bon fonctionnement global du réseau d’eau. Fabrication et restauration des canalisations, intervention en cas de fuite, gestion des compteurs, les fontainiers s’occupent de tout et ce, de jour comme de nuit et peu importe la météo.

Et pour fournir continuellement en eau ses 2,4 millions de clients wallons, la SWDE (Société wallonne des eaux) compte parmi elle 400 fontainiers. Pour l’un d’eux, Jean-François Noël, de par son coté indispensable et la gratitude qu’ils reçoivent de la part de la population après une intervention, ce métier est sans nul doute " le plus beau métier au monde "

Un métier plus qu’essentiel vu l'importance de l'eau et ce n’est certainement pas Manon des sources et son écrivain Marcel Pagnol qui vous diront le contraire.

