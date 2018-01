FoldiMate plie votre linge pour vous en quelques minutes !

Déjà présenté l'an dernier, l'appareil est de retour cette année dans une version plus aboutie. FoldiMate est un appareil d'électroménager capable de replier vos vêtements en une pile impeccable en un temps record !

Ressemblant à une machine à laver (en plus fin et plus haut), un petit réfrigérateur, ou encore une grande cave à vin, les avis sur le FoldiMate varient. Ce qui est sûr, c'est qu'il suffit de placer ses vêtements à l'horizontal sur un rail situé en haut de la machine et que deux bras articulés vont faire le fastidieux travail à votre place.

Pantalons, chemises, t-shirts, essuies, etc. Tout y passe sauf les vêtements pour bébés et les sweatshirts à capuche trop épais. Une fois pliés, les vêtements sont "délicatement" parfumés et rangés dans un bac situé en bas de l'appareil.