Florent Pagny rêve de se faire emporter par une rafale de vent ! - © Tous droits réservés

Rafale de vent - 23/04/2019 Provided to YouTube by Universal Music Group Rafale de vent · Florent Pagny Rafale de vent ℗ 2019 Capitol Music France Released on: 2019-04-19 Author: Mathias Giunta Author: Martina Rosso Composer: Manu Martin Auto-generated by YouTube.