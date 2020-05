Fleurissez votre potager, c'est un vrai Win/Win pour vous et les abeilles

Ceux qui l’ont expérimenté ne savent plus s’en passer. Insérer des plantes mellifères en son carré potager est une véritable aubaine non seulement pour vos cultures mais aussi pour les abeilles. Et L’un ne va pas sans l’autre, les praticiens de la permaculture ont bien compris les atouts de ces cultures diversifiées tant certaines associations de plantes ont des pouvoirs magiques les unes sur les autres. Tout est lié et profite à l’un, à l’autre. En plus de venir embellir véritablement votre espace vert, ces fleurs ajoutent une réelle plus-value pour votre potager en offrant le couvert aux abeilles, celles-ci le rendent bien en retour en optimisant leur rôle essentiel de pollinisateurs. C’est un véritable win/win qu’il ne faut pas se refuser. De la beauté, de l’agrément, de l’utile à l’agréable,… Voici quelques plantes à insérer impérativement en votre potager, celles-ci feront proliférer vos légumes comme jamais.