Flémalle : Le Domaine de Céliandre

Nous voici sur les coteaux de Flémalle à deux pas de la vie trépidante de la vallée. C’est là qu’Emmanuelle et Angelo Buccoleri nous accueille dans leur vignoble avec le chant des oiseaux car là, on est loin du stress de la ville et de son brouhaha…

Angelo est donc viticulteur ?

Pas du tout, il est électricien et fait les pauses dans l’industrie. Mais par un heureux concours de circonstances et tout à fait par hasard en 2014, il a appris que le vignoble que Jean-Pierre Van Lier avait créé 20 ans plus tôt était à vendre. Avec Emmanuelle, son épouse, ils sont allés sur place et ont été séduits par l’endroit. C’est alors qu’ils ont décidé de se lancer dans ce projet un peu fou…

Ce n’est pas une mince affaire de relever pareil défi !

Du tout et pour commencer et marquer le changement de propriétaire, Angelo a changé le nom du vignoble les " Pennes de Mont " et l’a rebaptisé Céliandre, la contraction des prénoms de ses deux enfants, Célia et Andrea.. Angelo s’initie alors au travail de la vigne auquel il ne connaissait rien ou pas grand-chose car son papa, comme tout bon italien qui se respecte, possédait quelques pieds de vignes et produisait son vin pour l’année. Angelo est donc parti à la rencontre d’autres vignerons pour apprendre la vinification, il s’est beaucoup documenté sur internet et dans des revues spécialisées, et aujourd’hui le résultat est là.

J’imagine qu’il veut produire des vins le plus naturellement possible ?

Effectivement, il veut un vin le plus naturel possible et traiter le moins possible, ce qui n’est pas toujours facile avec des cépages classiques tels que le Chardonnay ou le Pinot gris. Il n’y a qu’à voir les rangées de vignes où les mauvaises herbes couvrent le sol. Ici, pas d’anti-herbe, juste un coup de débroussailleuse pour enlever ces indésirables. Mais tout cela prend du temps et Emmanuelle comme Angelo seraient ravis de voir quelques bénévoles les rejoindre tout comme cela se fait pour les vendanges car 5500 pieds ça demande quelques heures de travail.

Venons-en au vin…

En septembre 2014, les quatre premiers vins sortent : un Pinot gris, plutôt parfumé, un Chardonnay légèrement amer et étonnamment atypique, un Gewurztraminer et un rosé élaboré avec du Regent (cépage noir) et du Chardonnay (cépage blanc). Une mauvaise année, ils produisent 1500 bouteilles et une bonne cela pourrait monter jusqu’à près de 5000.

Mais chez Céliandre, on ne fait pas que du vin !

Que produisent-ils de plus ?

Emmanuelle fabrique trois variétés de gelée de vin pour accompagner les fromages, le foie gras, les pâtés, ls pâtisseries… C’est une première en Belgique de produire de la gelée de vins belges ! D’ailleurs ces gelées ont séduit le chocolatier Jean-Philippe Darcis, qui propose les Dômes de Celiandre, le mariage d’une ganache recouverte de gelée et le tout recouvert d’une coque de chocolat...

Pour les trouver…

Toutes les adresses se trouvent sur la page FB mais un endroit sûr pour les trouver, c’est l’Office du Tourisme de Flémalle qui soutient leur projet.

Domaine de Céliandre

179 Chemin du Larron

4400FLÉMALLE

0496 891 022

Page FB Celiandre, vin de Flémalle





- Pour le vin et les gelées :

Office du Tourisme de Flémalle; Li Botik di Lidje - Liège; Meryvin SPRL - Esneux; Graines d'épices - Liège

- Pour les gelées :

Caseus - Liège et Beaufays; La Fromagerie du Vieux Moulin - Herve; Freddy Fromage - Houtain-Saint-Simeon; L'Instant Terroir - Visé; Les " Dômes de Celiandre " par Jean Philippe Darcis dans tous les points de vente Darcis, Office du Tourisme Flémalle et via Celiandre.

Vendanges : mi-septembre - Sur inscription - Max 30 bénévoles – Pt dj et lunch offerts

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html



À voir le mercredi à 18h30, 19h20, 20h45, 21h45,22h45,23h45. Le jeudi à 10h45, le samedi à 16h15 et le dimanche à 11h10.