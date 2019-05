Flash-back de la quatrième croisière annuelle de la vie du bon côté.

Témoignage de Patricia :

Un tout grand merci pour cette escapade d'une semaine.

Quel plaisir d'avoir partagé tous ces moments en compagnie de personnes qui nous veulent du bien...

J'ai déjà appliqué plusieurs conseils de Patrick Colignon.

Ce matin, je suis un peu en retard au travail. Est-ce grave ? Non. Est ce qu'on s'en souviendra l'année prochaine ? Non plus... alors je respire et garde ma zénitude.

Dès que je repense à notre croisière, un sourire m’ébauche. Qu'est-ce que ça fait du bien. Merci Maud, Carolle et Paul, …

Vous êtes une équipe formidable

J'attends les nouvelles pour l'escapade de fin d'année, je vais me l'offrir.