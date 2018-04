Fisenne Erezée : La Source du Val d'Aisne

Aujourd’hui, nous faisons un saut en province de Luxembourg, parce que dans la petite commune de Fisenne, dans le val d’Aisne, nous allons à la rencontre de Patrice qui a repris en 2014, l’une des dernières limonaderies artisanales de Belgique !

S’il a repris, c’est que cette limonaderie existait déjà depuis un moment ?

Effectivement, et Patrice accompagné de son épouse Gisèle ont travaillé d’arrache-pied durant un peu moins d’une année pour, comme il le dit, " soigner avec amour la Source du Val d’Aisne, “la Vieille Dame”, si chère au terroir de la Province de Luxembourg ".

Grâce à ce travail de longue haleine, la Source du Val d’Aisne est à présent prête à proposer des eaux, des limonades artisanales et des sodas artisanaux de qualité à ses clients particuliers comme professionnels.

Il s’agit donc bien d’une eau de source ?

Vous le savez probablement mais le Luxembourg est le domaine des rivières et des sources d’eau pure. Le Val d’Aisne, est reconnu par l’Etat depuis 1930, et reste l’une des dernières sources encore exploitées. L’eau jaillit naturellement (sans captage) au pied même de l’usine d’embouteillage située à Erezée dans un environnement naturel, loin de toute pollution citadine.

C’est cette eau que la Source du Val D’Aisne met en bouteilles ?

Et le souhait de Gisèle et Patrice était de continuer la mise en bouteille d’eau naturelle pétillante ou plate mais surtout de transmettre l’héritage de cette source d’eau à travers une gamme de produits artisanaux dans le respect de la nature et de l’homme. C’est ainsi que tous deux ont souhaité proposer des produits novateurs sortant des sentiers battus pour assurer un avenir sur le plan économique, mais surtout écologique.

C’est donc la clé de leur succès, des produits innovants…

Et comme ils le disent, c’est d’ajouter du peps à vos papilles. Toujours gourmande d’innovations, la Source du Val d’Aisne vous a développé une gamme de sodas artisanaux au vinaigre de fruits et aux huiles essentielles : les Lovie!

Le vinaigre est un formidable exhausteur de goûts, naturel et bien plus sain pour le corps que bon nombre des “acides” chimiques présents dans la majorité des limonades classiques bien connues du grand public. Ses propriétés permettent de diminuer les quantités en sucre dans les sodas tout en en préservant le goût sans ajouter d’édulcorants aux effets incertains.

Cette gamme se décline en Lemon, Orange et Cuberdon.

Ce n’est pas tout ?

Il y a aussi les Valdaisnoise aux extraits naturels de fruits que vous pouvez déguster six parfums de limonades naturelles artisanales : Mirabelle, Myrtille, Amande, Fleur de Sureau, Fruits des Bois et Clémentine. D’ailleurs, Patrice nous suggère d’oser les mélanges et composer des cocktails à partir de ses Valdainoises.

Autre chose ?

Un produit étonnant ! Les nuits de pleine lune, l’équipe de la Source du Val d’Aisne embouteille son eau pour vous offrir une eau aux propriétés étonnantes : la Forza Luna.

Des physiciens reconnus prouvent de façon concluante que l’eau embouteillée les nuits de pleine lune s’enrichit en oxygène tout en contenant moins d’azote. Forza Luna est donc plus saine à boire et offre une énergie non négligeable aux cellules humaines.

La bouteille “noir-violet” de la Forza Luna est fabriquée dans un verre “biophotone” qui préserve la bio-énergie et la spontanéité énergique créée par les bio-photons naturellement présent dans l’eau. Les bio-photons sont les particules de lumière, fréquence d’une cellule, qui assurent le contrôle de tous les processus biochimiques de toute matière vivante.





La liste des revendeurs se trouve sur le site de : http://valdaisne.be/



La Source du Val D’Aisne

Rue du Val D’Aisne, 6

B-6997 Erezée

Tel. : 0032 86 47 70 34