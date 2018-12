Fin des ondes moyennes (AM) : comment continuer à écouter Vivacité ?

FM, DAB+, Internet…Des moyens alternatifs existent pour continuer à profiter de Vivacité, malgré l’arrêt de la diffusion de nos programmes en AM. Explications.

Premier réflexe, la FM

La façon la plus simple d’écouter Vivacité sur votre poste de radio ou en voiture, est de basculer votre récepteur en FM, sur la fréquence de votre ville. La liste complète des fréquences, disponible en cliquant ICI, vous permet de trouver la plus proche de votre localisation.

Tous les postes de radio et autoradios proposent la réception FM depuis les années 70. Si votre poste de radio est encore plus ancien, il peut arriver qu’il ne reçoive pas la FM. Dans ce cas, il faut vous équiper d’un appareil plus récent.

Le numérique à la rescousse

Pour une réception sans interférences et un son haute qualité, chez vous comme en voiture, nous vous recommandons d’écouter Vivacité en DAB+.

DAB est l’acronyme anglais de " Digital Audio Broadcasting ". Autrement dit, il s’agit de la diffusion numérique du signal radio dans l’air. Le + signifie que c’est la dernière version de la technologie DAB, qui comporte + d’avantages que le DAB.

Le DAB+ est donc une technologie qui permet dès aujourd’hui d’écouter la radio, en numérique, partout (chez soi, au bureau et en voiture), gratuitement, sans abonnement internet et anonymement.

Que vous soyez en Belgique ou à l’étranger, à la maison comme en mobilité, vous pouvez également écouter Vivacité depuis le site internet de la chaîne, ou encore sur Auvio et sur RadioPlayer. Il vous sera alors possible de suivre nos programmes en direct sur votre téléphone portable, ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette… Mais aussi sur une radio ou une télévision connectées, via votre box Internet, notamment en Wifi.

Vous pourrez aussi vous abonner à nos émissions et chroniques en podcasts ou interagir avec nous sur Facebook, Twitter ou encore Instagram.

Pourquoi la RTBF fait le choix d’arrêter l’AM au profit du DAB+ ?

Depuis une dizaine d’années, avec le développement progressif de la technologie de diffusion numérique DAB+ qui prend le relais de la diffusion en analogique AM puis en FM, la plupart des grandes radios qui émettaient en modulation d’amplitude ont décidé d’arrêter cette ancienne technologie. C’est le cas depuis un certain temps déjà chez nos voisins de la VRT et de Radio France par exemple. Tout comme pour l’émetteur anglais en ondes moyennes de BBC World Service arrêté il y a quelques années, qu’on peut maintenant écouter en DAB+ à Bruxelles. Il faut dire que tous ces émetteurs qui fonctionnent dans cette ancienne technologie analogique sont extrêmement gourmands en électricité, le DAB+ l’est nettement moins.

Autre atout : La diffusion en DAB+ nécessite moins d’antennes et génère moins de rayonnement magnétique que la FM et l’AM.

Vous pouvez consulter les nombreux avantages du DAB+ en cliquant ICI.