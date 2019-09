Fexhe-Slins et Boirs : Les pommes de terre ont la patate !

Si nous sommes les champions de la frite, il est important de bien choisir ses pommes de terre et là, les producteurs locaux nous proposent de bons et savoureux tubercules en bio ou en lutte raisonnée. Partons pour la Ferme Wilmots à Boirs et pour Fexhe-Slins où Pierre Dupuis nous attend.

A ce moment de l’année, les pommes de terre sont récoltées, ensachées et stockées pour nous être fournies tout au long de l’année. Je vous propose de découvrir deux des nombreux producteurs de notre région. L’un d’eux produit des pommes de terre en lutte raisonnée et l’autre en bio. La consommation de pommes de terre fraiches a baissé progressivement en Belgique, comme dans les autres pays d'Europe occidentale, pour se stabiliser autour de 85 kg en moyenne annuelle par personne. Elle s'élevait à 146 kg en 1955.

Partons pour Boirs à la Ferme Wilmots…

La ferme Wilmots est une exploitation agricole familiale, implantée dans la Vallée du Geer depuis les années 1930 et gérée de père en fils depuis maintenant quatre générations.

Comme Timothy me l’expliquait, il mêle grandes cultures et maraîchage dans une agriculture durable et respectueuse de l’environnement car 100% de sa production est certifiée Bio.

Le maraîchage est une diversification ?

Si l’on veut car l’activité principale de la ferme est la production en grandes cultures (céréales, oléagineux et protéagineux). Depuis le passage en Bio, certaines cultures ont été abandonnées (betteraves et colza) et d’autres sont venues diversifier le plan de culture (pois, haricots, etc.).

La partie élevage de vaches Blanc Bleu Belge a cédé la place à l’engraissement de quelques bœufs laitiers sous label bio, car cette première race était totalement incompatible avec le mode de production biologique et sa philosophie.

En 2018 Timothy cultive pour la première fois des légumes (pommes de terre et courges) en collaboration avec un maraîcher bio d’Eben-Emael. L’année suivante, il y ajoute d’autres cultures (oignons, carottes, poireaux) et commence timidement la vente directe.

Il vend à la ferme ?

Avec son épouse Kathy, Timothy se sont lancé dans la vente par le biais d’un distributeur devant la ferme. Le distributeur est une sorte d'armoire est en bois, et isolée avec du liège, pour que le contenu reste bien frais.

Cette vente est basée sur la confiance car le distributeur en bois, fabriqué par Timothy (ébéniste de formation) dispose d’un petit boitier dans lequel vous glissez vos pièces ou billets. Ensuite, vous soulevez le couvercle et vous vous servez.

Un petit bilan de cette opération ?

En service depuis samedi 31 août, Kathy et Timothy ont pu constater que généralement les gens sont respectueux et certains laissent même plus de sous dans la boîte.

Les ventes augmentent petit à petit, mais sûrement et ils doivent réapprovisionner le distributeur minimum 4x par jour. Quant aux légumes frais, ça marche également super bien et ils vont bientôt tester les carottes et les poireaux dans le distributeur. Il faut dire que tout est pesé et emballé pour obtenir un compte rond de 2 ou 5€.

Pour les pommes de terre, quelles sont les variétés qu’ils proposent ?

Là aussi, ils innovent car ils proposent des nouvelles variétés de pommes de terre qui sont naturellement résistantes au mildiou. Mais comme les gens ne les connaissent pas, ils n’osent pas toujours les tester et afin de vous encourager à les essayer, nos 2 passionnés vous les proposent à €1,42 pour les Carolus, et €1 pour les Vitabella par kg. A ce prix, elles sont moins chères que les conventionnelles du supermarché.

Ferme Wilmots

Rue du Brouck, 36 (6,91 km)

4690 Boirs

0473 60 96 17

Page FB : Ferme Wilmots et site : www.ferme-wilmots.be