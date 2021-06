Fête nationale italienne : nos animateurs clament leur amour pour l’Italie, pays de leurs racines

Oh ma che bella ! Depuis plusieurs jours, la RTBF met l’Italie à l’honneur sur tous ses médias , à l’occasion des 75 ans de ce que l’on appelle communément les "Accords charbon", inaugurant l’immigration italienne en Belgique. Depuis le 23 juin 1946, ces deux pays sont liés par la fraternité et de nombreuses familles transalpines viennent s’installer dans le plat pays.

Les 75 ans des débuts de l’immigration italienne en Belgique revêtent une saveur particulière pour plusieurs de nos animateurs. Ophélie Fontana, Raphaël Scaini, Carlo De Pascale, Pascal Scimé et Patrick Weber reviennent sur leurs racines et amour de l’Italie.

Pour Raphaël Scaini, animateur du Cube de Viva for Life pendant deux ans, et présentateur de Coffee On the Rocks sur Classic 21, l’Italie est avant tout le pays d’origine de ses grands-parents. Ceux-ci n’ont pas profité des Accords charbon mais d’autres accords signés entre les deux pays, les invitant à travailler en carrière et en usine en Belgique.

Pour Ophélie Fontana, présentatrice du 13h, animatrice de Viva for Life et chroniqueuse de Super Nanas sur VivaCité, l’Italie c’est aussi une histoire de famille. Son grand-père paternel est né dans les Dolomites dans le nord de l’Italie. Même chose pour Carlo De Pascale, chroniqueur notamment du 6-8 et d’On n’est pas des pigeons. "Mon papa est italien, on parlait italien à la maison. Mon papa a été un des premiers italiens à travailler pour la commission européenne" révèle-t-il.

Les deux parents de Pascal Scimé sont aussi italiens. "Ils ont appris tous les deux à parler le français en m’accompagnant à l’école" raconte le journaliste sportif de Complètement Foot.

Pour Patrick Weber par contre, Belge installé en partie à Rome, ce pays est surtout "un coup de cœur".