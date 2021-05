Fête des mères chez les stars : Amel Bent avec ses filles, tendres messages et nostalgie chez les autres

La Fête des mères se déroulait ce 30 mai en France. Plusieurs stars de l’Hexagone ont adressé de tendres messages à leurs mères à cette occasion comme Amel Bent, Matt Pokora, Carla Bruni ou Laeticia Hallyday. Il n’y a pas que Stromae qui reste discret sur sa vie de parent, Amel Bent a aussi rarement exposé ses enfants au grand public. Pour célébrer les mamans, la chanteuse de 35 ans a cependant fait une exception en diffusant sur Instagram des clichés inédits de ses deux filles, Sofia et Hana, âgées respectivement de 5 et 3 ans.

Amel Bent et ses deux filles

Amel Bent a même publié plusieurs photos d’instants complices avec ses deux filles dont une vidéo où elle réalise des exercices de relaxation dans une piscine avec Sofia. L’ainée s’impatiente même et lâche un "Maman ? C’est long" qui a bien amusé les fans de la chanteuse. ►►► À lire aussi : Kate Middleton s’essaie aux platines : son test catastrophique amuse le prince William L’interprète de 1, 2, 3 qui sort un album en trio avec Vitaa et Camélia Jordana, a aussi révélé dans sa story Instagram avoir reçu un bouquet de roses accompagné d’une petite carte signée par ses filles et leur papa, Patrick Antonelli. Amel Bent a aussi souhaité une bonne fête à sa propre maman. "Merci pour ton amour, tes valeurs, ton éducation, tes paires de claques, ta liberté, ta force, ton humour, ton courage et tout le reste… Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. On t’aime notre maman louve" a notamment écrit la coach de The Voice France, en légende d’une photo d’elle avec sa mère, sa sœur May et son frère Ilies.

Des mots d’amour et de la nostalgie

Matt Pokora, qui sera bientôt pour la première fois sur les planches d’un théâtre, n’a pas oublié non plus de célébrer les deux femmes de sa vie : sa maman, Brigitte, et sa femme, Christina Milian, mère de ses jeunes bambins Isaiah qui a 1 an et Kenna, né il y a 1 mois. Carla Bruni a joué la carte de la nostalgie avec un cliché de son enfance aux côtés de son frère disparu Virginio et sa sœur Valeria pour souhaiter une bonne fête à sa mère Marisa Borini. Autre star dont le cœur balance entre la France et l’Italie, Monica Bellucci a célébré les mamans avec des photos inédites de ses filles Deva, 16 ans, et Leonie, 11 ans, lorsqu’elles étaient encore bébés. Laeticia Hallyday a fait de même avec une vidéo de ses deux filles Jade et Joy. "Une journée d’amour à toutes les mamans en France. Aa toutes les femmes courageuses, fortes, belles, gentilles et altruistes de ma vie et à VOUS. Merci mes amours je vous aime à la folie d’amour" a-t-elle écrit.

Les messages universels des miss

Enfin, les miss Élodie Gossuin et Alexandra Rosenfeld ont endossé une nouvelle fois leur rôle d’ambassadrice, cette fois en tant que mère, en délivrant chacune un message d’amour universel à leur communauté. "À nous qui essayons de bien faire et avons toujours peur de mal faire. À nos rires, nos larmes, nos crises de nerfs, notre fatigue, nos angoisses, nos combats, notre force, notre amour invincible et absolu… Je vous aime. Bonne fête aux mamans et à celles qui le sont déjà dans leur cœur" a publié Miss France 2001. "Bonne fête aux mamans, aux sœurs, aux mamies, aux belles-mamans, aux amies qui aident et soutiennent. Bonne fête aux nounous, aux sages-femmes… Bonne fête à toutes celles qui sont une épaule aimante pour nos enfants" a écrit de son côté la Miss France 2006, maman d’Ava mais aussi de Jim qu’elle a eu avec le journaliste Hugo Clément.

