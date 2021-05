Fête de l’Iris : Delta joue dans un live entraînant à l’Hôtel Métropole, les singles de son prochain album

Le duo bruxellois Delta s’est produit lors d’un set exclusif pour la Fête de l’Iris, dans un lieu aussi splendide que phare de la capitale : l’Hôtel Métropole. Ils ont enchaîné leurs titres les plus connus ainsi que les nouveaux singles de leur dernier album.

Des jeunes talents belges se sont produits en exclusivité pour la RTBF dans le cadre de la Fête de l’Iris mais des artistes déjà accomplis ont pu aussi célébrer la Région bruxelloise en musique.

Parmi ces derniers on retrouve Delta, qui n’est plus vraiment à présenter. Le duo composé de Benoît Leclercq et Julien Joris empile les succès depuis quelques années désormais. Leur premier album À ciel ouvert paru en 2017 avait séduit le public et les radios francophones avec des titres comme Je tire, En visant la lune ou Héréditaire. Leur nouvel album, Genre humain, sort en septembre 2021 et le single Nirvana qui chante l’espoir d’un monde moins matérialiste, connaît un accueil similaire… et c’était déjà le cas pour le titre précédent, Comme tu donnes.

Les deux chanteurs et guitaristes ne se contentent pas d’écrire et composer leurs propres chansons. Ils signent aussi des titres pour des artistes de renom comme Yannick Noah, Florent Pagny, Amir, Arcadian ou encore Léa Paci.

L’amour des harmonies et la facilité déconcertante à écrire des mélodies entêtantes peuvent expliquer le succès de ce duo. Leur épopée a toutefois été le fruit d’un long cheminement. C’est en 2010 que les deux hommes se rencontrent et décident de collaborer. Ils étaient pourtant élèves… dans la même école primaire à Woluwé avec un an d’écart.