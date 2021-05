Fête de l'Iris : découvrez les coulisses des Sessions privées de VivaCité

Faites le plein d'ondes positives et musicales avec les Sessions privées de VivaCité ce samedi 8 mai entre 14h et 16h. Votre radio marque le coup pour la Fête de l'Iris avec une émission spéciale regroupant six artistes qui ont la cote en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis 2021, votre radio complicité met en avant plusieurs artistes talentueux de nos régions. Malgré l'interdiction des concerts, la musique live continue sur VivaCité, mais sans public, à l'occasion de la Fête de l'Iris.

Antoine Delie, Charles, Doria D, Noé Preszow, Ozya vous dévoilent dans des versions live acoustiques inédites, les titres qui les ont fait connaître et leurs nouvelles chansons sur lesquelles nous danseront une fois la pandémie vaincue. Le tout dans un lieu rêvé pour tout musicien et une ambiance loin d'être un silence de cathédrale : la Basilique de Koekelberg.

Ne manquez pas ce moment magique en compagnie de Cyril et Bruno Tummers ce samedi 8 mai de 14h à 16h sur VivaCité et sur Auvio.