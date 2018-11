Femmes en lutte : manifestations, actions chocs, mobilisation éclair via les réseaux sociaux, solidarité internationale...

Depuis deux ans, partout dans le monde, les femmes ont repris le chemin de la lutte pour défendre des droits menacés, pour en gagner de nouveaux ou pour dénoncer des situations jusqu’alors jugées ‘normales’. Aucun continent n’a été épargné par cette troisième vague de contestations et de revendications.

Tant dans leur fond que dans leur forme, les luttes féministes actuelles s’inscrivent dans une histoire qu’elles prolongent.

Pour dresser un portrait de ces luttes, pour rappeler que les droits acquis restent fragiles, le CAL/Luxembourg organise le 24 novembre 2018 à Libramont une journée d’envergure en présence de femmes et de mouvements féministes qui luttent aujourd’hui pour les droits des femmes tant en Belgique qu’en Europe et dans le monde entier.



Cette journée a suscité un tel engouement auprès de secteur associatif de Libramont que quatre événements s’y sont greffés dont cette journée à la rencontre de mouvements féministes appelée "Femmes en Lutte !" :

A travers le monde, les femmes se mobilisent pour l’égalité, contre l’oppression, pour dire stop !

STOP ! aux meurtres de femmes uniquement parce qu’elles sont des femmes

STOP ! aux attaques du droit durement acquis à l’avortement

STOP ! au machisme, aux violences, au harcèlement

Programme de la rencontre

A 10h00, début des débats avec

- Sylvie Lausberg, Présidente du Conseil francophone des femmes de Belgique

- Anna Kiejna, représentante du mouvement Black Protest International qui lutte contre le projet d'interdiction totale de l'IVG en Pologne

- Marcela de la Peña pour le mouvement Ni Una Menos (Pas une de moins!) qui lutte contre les féminicides en Amérique latine

- Ailbhe Smyth, représentante du mouvement RepealThe8th qui lutte pour le droit à l’IVG en Irlande

12h30 - 14h00 : pause repas avec bar et foodtruck

A 14h00, reprise des débats avec :

- Marie-Noëlle Bas, Présidente Les Chiennes de garde qui luttent contre les violences symboliques faites aux femmes dans l'espace public, en images (publicités sexistes) ou en mots (insultes, stéréotypes, etc...)

- UTSOPI, collectif de travailleuses et travailleurs du sexe en Belgique

- Sofia Antoine, représentante des FEMEN, mouvement international qui vise à lutter contre toutes les formes d'oppression

- Mary Collins pour le Lobby européen des femmes

16h30 : conclusion par Fabienne Bloc

Modération de la journée par Vinciane Colson, journaliste et coordinatrice des émissions " Libres, ensemble " du Centre d'Action Laïque.

La journée sera rythmée par des animations, un stand de merchandising des mouvements présents et une garderie pour les enfants de plus de 3 ans est organisée sur inscription. Un bar et un foodtruck seront présents !

Samedi 24 novembre 2018 de 9h à 17h00

Haute Ecole Robert Schuman à Libramont

Infos : www.cal-luxembourg.be |

courrier@cal-luxembourg.be |061 22 50 60