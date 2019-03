Félix Radu: intelligemment drôle !

Felix Radu a à peine 23 ans, mais il peut déjà se targuer d'avoir consacrer la moitié de sa vie à l'écriture. C'est comme si il était né avec un stylo en main et l'envie de "raconter" ses histoires. Originaire de Ciney, Félix a dû vaincre sa timidité maladive pour franchir les paliers. Seul membre de son "cercle des poètes", il se nourrissait, en secret, de Musset, Camus, Shakespeare, Victor Hugo, Molière et tant d'autres. Jusqu'au jour où il s'est décidé à monter sur scène pour livrer ses propres textes. Il a hésité entre la chanson, le rap, les lectures avant de vraiment trouver sa voie sous forme de sketches parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait aussi faire rire les gens.

Les mots s' "improsent" !

C'est le titre se son spectacle ! Un joli jeu de mots qui résume bien son "art": improvisation et prose qui donnent le ton de son "seul en scène. Avec son allure potache, Félix s'amuse avec la langue française: calembours, contrepèteries, néologismes, alitérations qui rappellent inévitablement les "Grands " du genre que sont Raymond Devos et Bruno Coppens, d'autres plus ludiques tels Jean-Luc Fonck et Stéphane De Groodt.

Au fil du temps et des expériences scéniques, il a appris à ne pas en faire trop, à se concentrer sur l'essentiel pour ne pas "perdre" ses spectacteurs avec une avalanche de jeux de mots trop pointus. Il ajoute à son charme naturel un petit rire en coin qui montre qu'il s'amuse aussi, qu'il prend du plaisir à "partager" avec son public.

Félix Radu entame une tournée en Belgique. Ne le manquez pas si il passe près de chez vous. En tous cas, ce dimanche, il est dans "Les Enfants de Choeur" et il va égayer votre matinée...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne écoute...