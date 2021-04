Faut-il supprimer les trains vers la mer ? C'est la menace de la patronne de la SNCB

"Il faut interdire d'aller à la mer"

Séverine, une auditrice originaire de Bon-Secours, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Il faut supprimer les trains pour la mer. Sinon on ne s'en sortira jamais. Il faut laisser un train pour les gens qui travaillent ou alors fermer la gare de la mer, les plages et interdire l'accès à la côte pour le moment. Avez-vous vu les photos ce week-end ? Il y avait beaucoup de personnes sans masque et ils prennent comme excuses qu'ils fument, mangent ou boivent et, pendant ce temps-là, ils peuvent contaminer les autres."

Il y a d'autres endroits pour aller se promener.

"Plutôt qu'aller à la mer, on peut aller se balader le long de l'Escaut, à Namur... J'ai une copine qui voulait aller à la mer et puis quand elle a vu le monde à Bruxelles, elle a changée d'avis et elle est partie à Namur, une ville qu'elle n'avait jamais visité et ça lui a beaucoup plu."