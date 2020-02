Faut-il rester les bras croisés face aux enfants qui meurent de froid en Syrie ?

Le conflit en Syrie a fait l’objet d’un rare appel dramatique de l’ONU, c’est à lire dans le journal Le Soir ce matin. La Turquie, qui a déjà accueilli près de 4 millions de réfugiés, dit être débordée laissant de nombreuses femmes et enfants dans des situations atroces. Actuellement, l’ONU déplore que la communauté internationale n’intervienne pas alors que des enfants sont obligés de dormir dans des températures glaciales, il fait actuellement moins 6 degrés. Chaque jour, des bébés meurent. L’ONU parle de la plus grande histoire d’horreur humanitaire du 21è siècle.

"Occupons-nous d'abord des Belges qui sont en difficulté"

Les auditeurs étaient partagés sur le sujet ce matin.

Pour Claudine de Beersel, c'est impossible de rester de marbre face à cette situation : "Je trouve que c'est surréaliste qu'on puisse observer cette situation et voir ses images assis dans son canapé. Que faire ? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Il est évident que les pays européens doivent bouger et envoyer de l'aide sur place. [...] C'est difficile de dormir sur ces deux oreilles quand on voit ce genre de spectacle. Pour moi, il faut faire quelque chose même si je ne sais pas comment. [...] Cela me révolte ! En tant que petite citoyenne je ne vois pas très bien ce que je peux faire mais je suis horrifiée par ce genre de situation".

En revanche, pour Charlie de Thuin, nous devons d'abord nous occuper des Belges qui ont des difficultés avant de tendre la main à d'autres pays comme la Syrie : "Je vais vous dire une bonne chose après ça choque ou ça choque pas. Chez nous, vous ne croyez pas qu'il y a assez de misère avant d'aller s'occuper d'autres pays ? [...] C'est toujours chez nous qu'on vient chercher, pourquoi pas ailleurs ? Si on envoie de l'aide pas de problème mais alors il faut arrêter de faire aussi des enfants. Ils sont déjà malheureux et on les laisse en avoir. [...] J'accepte le rapatriement de certaines familles qui ont été correctes mais pas ceux qui sont partis faire le djihad. [...]"