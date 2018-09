Fatigué(e)? Eliminez les toxines de votre corps...

Fatigue, teint terne, boutons, cernes et cellulites, autant de signes que votre corps vous envoie pour se débarrasser des toxines.

Il existe de nombreuses méthodes naturelles auxquelles vous pouvez recourir pour détoxifier votre organisme, allant de rituels quotidiens qui nettoient rapidement, aux aliments, boissons et modes de vie qui vous permettront de garder un corps purifié sur le long terme.

Un régime alimentaire purificateur

Essayez d'équilibrer votre alimentation de manière à éviter toutes les viandes grasses, en les remplaçant par les viandes maigres et blanches, comme le poulet, la dinde ou encore le tofu et le soja pour leur teneur en protéines végétales. Ajouter également des aliments riches en fibres, les légumes à feuilles vertes en contiennent mais aussi les fruits secs et céréales complètes comme l'avoine. Les fibres améliorent la fonction digestive, évitent la constipation et permettent au corps de se délester de tous les conservateurs et les déchets qui s'accumulent dans le tractus digestif. Il est donc conseillé, d'une façon générale, pour faire une cure détox, de privilégier les repas légers dont la plus grande part est composée de fruits et légumes. Privilégiez les plus riches en vitamine C, comme les agrumes et optez pour des versions jus de fruit pressés à froid ou centrifugés pour en garder toutes les vitamines, nutriments et minéraux. La cuisson vapeur permet par ailleurs de conserver les vitamines et nutriments contenus dans les légumes sans ajouter de matière grasse.

Excitants, s'abstenir

Tous les excitants sont à bannir. Café, alcool, soda et cigarette contiennent des toxines qui mettent à mal le fonctionnement du foie et des reins, ce qui peut empêcher votre organisme d'éliminer naturellement les déchets. Diminuez également la consommation de sel et ne faites pas frire les aliments. Et pour une cure détox parfaite, la consommation des sucres raffinés et graisses animales riches en acide gras saturés devra être supprimée ou fortement diminuée.

Les purges

Si vous avez plus de volonté, vous pouvez essayer des méthodes plus draconiennes qui ont pour objectif d'éliminer les toxines de l'organisme, tout en favorisant la perte de poids.

La détox citronnade, aussi connue sous le nom de " master cleanse ", est l'un des programmes de purification les plus populaires qui consiste à consommer une boisson préparée à base d'eau, de jus de citron, de sirop d'érable et de piment de Cayenne, qui sera votre seul aliment pendant une période de 3 à 10 jours.

Version moins extrême, la détox pomme-gingembre, car vous ne devrez l'appliquer qu'un jour par semaine, et pourrez manger léger et sain. Elle consiste à consommer une boisson obtenue en mélangeant 300 ml de jus de pomme fraichement pressé ou biologique, avec une cuillère à café de gingembre moulu et une cuillère à café de tégument de psyllium.

Bien que très déplaisante, la purge à l'eau salée permet elle aussi d'éliminer les déchets et les toxines accumulés dans le corps. Le sel est un désinfectant naturel qui permet de nettoyer l'ensemble du système intestinal. Pour cette cure, vous devrez boire un verre d'eau salée à jeun, puis attendre une heure ou deux pour que la solution nettoie les intestins, engendrant de multiples éliminations (à ne pas faire avant de partir au boulot).

Bouger pour activer la circulation

On ne vous apprend rien en disant qu'il n'y a pas de programme de bien-être sans activité physique. Le mouvement constitue en effet le meilleur moyen d'activer la circulation sanguine, il contribue à l'élimination des toxines via les poumons, mais aussi la transpiration. Cet exercice profite au système lymphatique. A la différence du sang, la lymphe ne dispose pas d'une pompe qui la propulse dans l'organisme, sa circulation ne repose donc que sur les mouvements du corps. Vos efforts seront récompensés par les résultats : sommeil retrouvé, teint lumineux, cellulite en pente douce et énergie décuplée !

L'article original est à lire sur RTBF Tendance...