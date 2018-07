Fanny Jandrain, nouvelle maîtresse de la Récré de midi à la rentrée

Dès la rentrée, Fanny Jandrain rejoint VivaCité, à la présentation de La récré de midi, du lundi au vendredi à 12h. La bonne humeur et le sourire communicatifs de Fanny Jandrain ont le don d’illuminer la journée !

Après Max & Vénus sur la Deux en télévision et Le Beau Vélo de RAVeL cet été (en radio sur VivaCité et en télévision sur La Une), ils brilleront aussi à la rentrée sur VivaCité. Dès le lundi 27 août, Fanny Jandrain reprend en effet la présentation de La récré de midi, chaque jour de la semaine de midi à 13h. Entourée d’une sympathique équipe, avec là aussi l’un ou l’autre nouveau venu, elle égayera cette tranche horaire synonyme de détente et de convivialité.

Infos positives, surprises, bons plans, interactivité et humour seront les maîtres-mots de ce rendez-vous quotidien sur VivaCité.

Fanny Jandrain : " Je suis tellement heureuse de retrouver les auditeurs de VivaCité à la rentrée. La récré de midi est une super émission qui rassemble tout ce que j’aime faire. C’est un beau cadeau que la direction me fait. "