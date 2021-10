Fan de Jean-Jacques Goldman ? Voici comment faire perdurer la Goldman mania

L’auteur-compositeur-interprète célèbre ses 70 ans et réserve des surprises à ses fans à cette occasion. Deux albums de reprises approuvés par le principal intéressé et une tournée de ses musiciens sont prévus en 2022 annonce Le Parisien.

C’est Le Parisien qui lâche la grosse information : deux albums de reprises des tubes de Jean-Jacques Goldman sont prévus en 2022. L’un pour le premier trimestre de la prochaine année, l’autre pour le mois de septembre.

Il ne s’agira pas de disques dans la lignée de Génération Goldman qui avait réuni M. Pokora, Amel Bent ou Shy’m en 2012. Le projet s’articulerait plutôt sur des reprises d’interprètes peu connus, l’un enregistré avec une chorale gospel et l’autre avec ses chansons revisitées avec des sonorités celtiques.

Ces deux albums seraient même homologués par Jean-Jacques Goldman lui-même et leur réalisation serait menée par les fidèles compagnons de l’auteur-compositeur-interprète. On retrouve notamment Erick Benzi à la baguette, qui n’est autre que le producteur des deux derniers albums de l’artiste français, En passant et Chansons pour les pieds.