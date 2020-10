Famille royale : Delphine doit-elle participer aux prochaines apparitions publiques ? 

La princesse Delphine a passé un moment en famille avec Albert et Paola. Cette rencontre, qui s’est déroulée dimanche, suit celle d’il y a quelques jours avec le roi Philippe. Dans les deux cas, le cadre privé et familial des retrouvailles a été mis en avant dans la communication. Maintenant que la famille se retrouve, Delphine doit-elle participer aux prochaines apparitions publiques de la famille royale ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Je ne veux pas la voir lors de prochaines sorties officielles !" Bernard, un auditeur originaire de Durbuy, en province de Luxembourg, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne veux absolument pas la voir lors des prochaines sorties officielles ! Bientôt, on invitera sa mère aussi si ça continue ! Elle n'a strictement rien à faire là, elle a voulu qu'on la reconnaisse et ça doit s'arrêter à ça. D'ailleurs, si elle faisait une sortie officielle je ne l'appellerais pas "Sa Majesté" ou "Princesse" et ses enfants encore moins ! Ça me choquerait de la voir lors d'événements officiels..." Il faudrait organiser un référendum en Belgique et qu'on demande à la population ce qu'elle en pense... Bernard poursuit : "J'étais fort du côté de Paola... Et là, je la vois sur ce genre de photo et je trouve ça honteux ! Elle a été cocue et on la retrouve devant l'enfant issu d'une relation entre son mari et une autre femme ?! Que Delphine se retire de tout ça ! Il faudrait organiser un référendum en Belgique et qu'on demande à la population ce qu'elle en pense..."

"Ça m'a fait chaud au cœur de voir ça !" Direction Jauche à présent, dans le Brabant wallon, où Sabine n'est pas du même avis : "Hier quand j'ai vu ça au JT, sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur, je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue : cette réunion entre le roi Albert, Paola et Delphine. Maintenant, c'est à Delphine à décider si elle veut participer ou non aux sorties officielles mais personnellement, je trouverais ça magnifique ! Mais personne ne doit l'y obliger, elle doit être libre de ses faits et gestes. Je le savais depuis longtemps que c'était sa fille, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Astrid... Et j'admire la grandeur d'âme de Paola... Dans la vie, on peut effacer beaucoup de choses et pardonner également mais les enfants restent des enfants... Mon admiration grandit envers la famille royale, c'est magnifique ce qu'ils ont fait là."

"Bravo à la famille royale !" Enfin, du côté de Berchem-Sainte-Agathe, dans la Région de Bruxelles-Capitale, Liliane conclut : "Elle a été reconnue comme la fille du Roi donc oui, je m'attends à la voir lors des sorties officielles de la famille royale ! J'ai toujours été royaliste et je ne peux dire que bravo à la famille royale ! Je serais plutôt choquée si elle n'était pas conviée ou présente lors des sorties officielles... C'est son choix désormais mais elle ira certainement vu qu'elle a demandé à être reconnue. Bravo au roi Philippe d'avoir accueilli sa sœur et bravo à Albert et Paola, on les sent sereins sur la photo. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie... Je suis à 100% pour la présence de la princesse Delphine lors de futures sorties officielles."