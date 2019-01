Fallais et Harzé : Des fruits, des fruits, rien que des fruits !

En janvier, c’est le moment de faire le plein de vitamines de toutes sortes et surtout de vitamines C. Je vous propose de découvrir le bon plan de la semaine avec la vente d’agrumes à la Ferme de Harzé.

Mais les agrumes ne poussent pas chez nous ?

Effectivement mais à la Ferme de Harzé on est sensible aux circuits courts et aux productions bio. C’est ainsi que pour les agrumes, ils s’approvisionnent chez un petit producteur Sicilien qui cultive ses oranges, citrons, pamplemousses… Tout en bio.

Qui dit bio, dit souvent plus cher

Et c’est là que se profile le bon plan car à la Ferme de Harzé vous pouvez acheter en ce moment des oranges de Ribera AOP BIO de Sicile : 4 kg d'oranges à jus + 2 kg d'oranges de table pour 13€ soit 2.16€le kilo tandis que chez Delhaize les oranges bio sont à 2.55€ le kilo.

Vous pouvez également les acheter en caisse de 17k° pour les oranges à jus vous en aurez pour 35€ et pour les oranges de table, ce sera 45€. En ce moment, vous trouvez aussi des citrons et des pamplemousses à 48€ pour 10k°.

Comment peut-on faire pour bénéficier de ce bon plan ?

Il vous suffit de vous rendre sur la page FB de la Ferme de Harzé pour voir les promos en cours et puis, soit vous appelez pour réserver ou vous envoyé un mail, soit vous vous rendez sur place et vous en profitez pour faire de plein de légumes de saison.

Petit détail : comme ces agrumes viennent en direct d’un petit producteur : quand il n’y en a plus, il n’y en a plus… L’an dernier, les dernières commandes sont arrivées en mars. Profitez-en !!

Ferme de Harzé

Rue de Xhoris, 22

4920 Harzé

04 384 60 78

www.fermedeharze.be

Partons pour Fallais à la rencontre d’un autre producteur

C’est l’aventure de Chantal Arts et son mari Vincent Vanstraelen que nous découvrons avec le Ballet des Saveurs et la confection de confitures contenant 95 à 98% de fruits.

Pourquoi Chantal et Vincent se lancent-ils dans la confection de confitures ?

Il y a quelques années, Chantal est diagnostiquée diabétique de type 2. Un jour, elle achète un port de confiture pour diabétiques en grande surface et c’est le déclic car ce produit est totalement insipide. Comme le rappelle Chantal on peut être diabétique et avoir droit à des produits goûteux. Il n’en fallait pas plus pour qu’ils se lancent dans la confection de confitures pour diabétiques mais aussi pour les autres gourmands.

Pour parler produits, pourquoi ces confitures sont-elles différentes de ce que m’on trouve généralement ?

La confidiab qui est constituée de fruits à 98%, de tagatose (le sucre issu du lait dont le lactose a été extrait par électrolyse), d’agar agar pour épaissir et de citron. Pas d’exhausteur de goût ou de conservateurs. Une double stérilisation permet de conserver vos pots non ouverts plus de 6 mois. Une fois le pot ouvert, il se conserve au frigo, à l’envers, 3 semaines. Une véritable prouesse et toutes les promesses de goût sont réunies dans ce pot de confiture.

C’est donc un produit entièrement artisanal ?

Tous les produits sont conçus de façon artisanale, de la cuisson à l’étiquetage. Autre précision, Chantal et Vincent respectent le rythme des saisons et privilégient les fruits locaux.

Au niveau parfums, qu’est-ce que cela donne ?

Chantal cuisine des saveurs conventionnelles comme fraises, framboises… Mais elle propose également des parfums atypiques qui se marient avec le sucré comme le salé. La Confidiab est une association de fruits/légumes/épices qui s’accommodent tant avec su sucré que du salé. Quelques idées de parfums : abricot poivre rose, ananas kiwi, ananas vanille, courgette citron bergamote, fraise basilic, mangue gingembre, orange étoilée, poivron oignon piment d’Espelette, saveurs des îles, saveurs des Indes…

Comment commander ou acheter ces produits ?

Soit vous trouvez les confidiabs sur un marché (liste sur FB) soit vous achetez en ligne et les livraisons peuvent se faire via Bpost ou Hytchers. Pour rappel, Hytcher est une startup liégeoise responsable qui offre une livraison respectueuse de l’environnement. Le but est de réduire le gaz à effet de serre émis par les camions de livraison en mobilisant les flux de voiture existants sur nos routes.

Et le 1er week-end de février, vous pourrez les retrouver à Liège lors du salon " C’est bon, c’est Wallon ".

Le Ballet des Saveurs

Rue de l’Eglise 15

4260 Fallais

0491 89 47 63

Infos sur Hytchers : https://www.hytchers.com/fr/acheteur-en-ligne/

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.