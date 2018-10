Fallais : Des fruits, des fruits, des fruits

C’est dans le petit village de Fallais que l’aventure de Chantal Arts et son mari Vincent Vanstraelen commence avec le Ballet des Saveurs. Nous nous étions déjà rendus dans ce joli petit village pour y découvrir la production d’huile de colza au moulin du Stwerdu et aujourd’hui nous y retournons pour parler de confitures contenant 95 à 98% de fruits.

C’est donc par hasard que Chantal se lance dans la confection de confitures

Il y a quelques années, Chantal est diagnostiquée diabétique de type 2. Un jour, elle achète un port de confiture pour diabétiques en grande surface et c’est le déclic car ce produit est totalement insipide. Comme le rappelle Chantal on peut être diabétique et avoir droit à des produits goûteux.

Comment se fait-il qu’elle se lance dans les confitures ?

Il se fait que des changements sont intervenus dans sa carrière et que le moment était propice pour se lancer un nouveau défi. Quelques temps plus tard, c’est Vincent qui la rejoint dans l’aventure et pour ces deux employés, c’est le grand saut.

Pour parler produits, pourquoi ces confitures sont-elles différentes de ce que m’on trouve généralement ?

La confidiab qui est constituée de fruits à 98%, de tagatose (le sucre issu du lait dont le lactose a été extrait par électrolyse), d’agar agar pour épaissir et de citron. Pas d’exhausteur de goût ou de conservateurs. Une double stérilisation permet de conserver vos pots non ouverts plus de 6 mois. Une fois le pot ouvert, il se conserve au frigo, à l’envers, 3 semaines. Une véritable prouesse et toutes les promesses de goût sont réunies dans ce pot de confiture.

C’est donc un produit entièrement artisanal ?

Tous les produits sont conçus de façon artisanale, de la cuisson à l’étiquetage. Autre précision, Chantal et Vincent respectent le rythme des saisons et privilégient les fruits locaux.

La confidiab est destinée aux personnes souffrant d’un diabète ?

Elle est effectivement destinée aux personnes avec un régime faible en sucre (diabète, by-pass ou encore hyperactivité), mais les confidiab conviennent aussi à tous les amateurs de confitures.

Il faut avouer que nous consommons beaucoup de sucre et que passer à des produits à tartiner riches en fruits est un plus pour tout le monde. Une histoire de retour au goût du vrai et du bon pour toutes les personnes ne pouvant ou ne voulant plus manger du sucre.

Au niveau parfums, qu’est-ce que cela donne ?

Chantal cuisine des saveurs conventionnelles comme fraises, framboises… Mais elle propose également des parfums atypiques qui se marient avec le sucré comme le salé. La Confidiab est une association de fruits/légumes/épices qui s’accommodent tant avec su sucré que du salé. Quelques idées de parfums : abricot poivre rose, ananas kiwi, ananas vanille, courgette citron bergamote, fraise basilic, mangue gingembre, orange étoilée, poivron oignon piment d’Espelette, saveurs des îles, saveurs des Indes…





Et en cuisine, qu’est-ce que cela donne ?

La confiture courgette-citron-bergamote s’accommode avec un poisson, celle au poivron-curcuma agrémente agréablement une viande blanche, celle au poivron oignon piment d’Espelette en accompagnement de toast au foie gras, rillette d’oie, rillette de canard, pâté, fromage, … Nappez un toast d’abricot poivre rose, posez vos scampis grillés directement sur le toast…

Comment commander ou acheter ces produits ?

Soit vous trouvez les confidiabs sur un marché (liste sur FB) soit vous achetez en ligne et les livraisons peuvent se faire via Bpost ou Hytchers. Pour rappel, Hytcher est une startup liégeoise responsable qui offre une livraison respectueuse de l’environnement. Le but est de réduire le gaz à effet de serre émis par les camions de livraison en mobilisant les flux de voiture existants sur nos routes.

Le Ballet des Saveurs

Rue de l’Eglise 15

4260 Fallais

0491 89 47 63

Infos sur Hytchers : https://www.hytchers.com/fr/acheteur-en-ligne/

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à 18h30, 19h30, 20h30… Soit toutes les heures trente jusqu’au lendemain et ensuite en ligne sur le site.