Faites-vous tout simplement du bien: marchez pieds nus !

Marcher pieds nus est bénéfique pour notre santé !

On cherche parfois bien loin ce que l’on a à portée de… pieds. Les choses les plus simples n’ont pas toujours notre attention comme si on leur conférait trop peu de crédibilité en raison de leur incroyable simplicité. Et pourtant, bon nombre d’attitudes, de gestes, de rituels très simples peuvent faire toute la différence pour booster ou re-booster notre santé. Des petites parades au quotidien qui accumulées nous aident à être mieux. S’en donner à cœur joie, respirer, se ressourcer et prendre un petit bol d’air pieds nus, c’est ce que l’on vous propose ici en pratiquant ce petit rituel bien-être : le "grounding".

Se reconnecter à la terre permettrait effectivement de se réapproprier son corps et de soigner tous les déséquilibres de l’organisme. La marche pieds nus aussi appelée le "grounding" ou encore "le earthing" permet vraiment de se reconnecter à la nature et de se recentrer sur soi pour rééquilibrer son organisme. Bénéfique contre le stress et l’anxiété, mais aussi pour le dos et la circulation sanguine, le grounding invite à se recentrer sur son corps, son environnement et ses émotions.

C’est tout simple, c’est tout bon !



En marchant pieds nus, les sensations sont décuplées grâce aux nombreux capteurs sensoriels tapissant la plante des pieds. Ce qui permet de beaucoup mieux ressentir la verticalité du corps, de la tête aux pieds.

Composé de 72.000 terminaisons nerveuses et de 200 récepteurs au m2, le pied est d’une extrême sensibilité et réceptivité. Nous avons d’ailleurs besoin, comme une batterie, d’être rechargé en énergie ce qui passe par l’alimentation, l’oxygène mais aussi par le courant nerveux.