Faites vos collations " maison " et sans déchets !

Des barres énergétiques mais en forme de petites boules, hyper faciles à réaliser. Par exemple : dans le bol de votre mixer, placez des dattes, des noix, du chocolat noir et de la noix de coco. Mixez et formez des boules avec la pâte obtenue. Laissez ensuite reposer au frigo avant de mettre dans la boite à collation.

Vous pouvez aussi prendre le temps et cuisiner des cookies , des brownies ou encore un cake que vous mettrez au congélateur après l’avoir coupé en tranches. Il suffira ensuite de placer une tranche congelée dans la boîte à collation. À l’heure de la récré elle sera prête à déguster. Le web regorge de recettes simples et efficaces.

