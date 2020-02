Faites partie de ceux qui agissent !

Participez au grand nettoyage de printemps 2020 aux côtés de Sara de Paduwa.

Lancée en 2015 cette grande action de sensibilisation a mobilisé 10.000 participants en 2015, plus de 40.000 en 2016, près de 80.000 en 2017, plus de 110.000 en 2018 et 163.000 en 2019… L’ambition de cette année est évidemment de faire mieux ! Grâce à tous les bénévoles, des centaines de tonnes de déchets sauvages ont déjà été ramassés.

La 6e édition du Grand Nettoyage de Printemps aura lieu les 26-27-28-29 mars prochains. Les inscriptions sont ouvertes et se clôtureront le 15 mars à minuit. Participez, en tant que citoyen, commune, école ou entreprise, à la plus grande action citoyenne de nettoyage de l’environnement. Toute aide est la bienvenue, même pour une heure ou deux !

Décidez de la zone que vous désirez assainir le dernier week-end du mois de mars et inscrivez-vous maintenant sur : https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/ ou sur vivacite.be

Ecoutez la motivation d'Agnès Ruelle d'Aulnois. Elle raconte à Steve Delaunoy qu'elle, sa famille et leurs amis se mobilisent pour la troisième fois afin de rendre leurs lieux de vie et leur environnement quotidien plus propres et plus agréables à vivre !