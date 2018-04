Faire son autobronzant au naturel !

Le soleil pointe le bout de son nez, il illumine nos coeurs et met cependant toute sa lumière sur notre teint encore un peu livide et terne au sortir de l'hiver. Afin d'éviter la surexposition abusive au soleil pour venir à bout de souffle de ce visage pâle, voici quelques petites astuces qui feront rayonner votre teint et lui donneront un hâle parfait au naturel... Parce qu'on le vaut bien !

- - © Tous droits réservés L’AUTOBRONZANT NATUREL À L’HUILE DE CAROTTE " Cette huile végétale riche en bêtacarotène est idéale pour se faire un teint halé de manière économique et naturelle ", affirme Julien Kaibeck créateur de Slow-cosmétique.com et auteur de " Bien-être au naturel " (éd. Solars). Pour les peaux essentiellement grasses ou à problème, Julien recommande l’ huile de carotte. Il suffit de chauffer trois gouttes d’huile dans les mains et de masser sous sa crème matin et soir. L’avantage : cette huile n’est pas comédogène et permet d’obtenir un teint lumineux en une semaine pour les peaux brunes et un hâle abricoté pour les peaux claires. " Cette huile, comme celle d’argousier, ne colore pas seulement la couche cornée de la peau (celle qui se trouve à la surface de l’épiderme, NDLR) contrairement aux autobronzants industriels, mais également l’épiderme profond. "

- - © Tous droits réservés L’AUTOBRONZANT NATUREL À L’ARGOUSIER L’argousier est un petit arbuste épineux dont la pulpe est bourrée en vitamines et antioxydants. Transformé en huile vierge, l’argousier a pour vertu de régénérer activement les cellules de l’épiderme. Si cette huile est censée convenir à tous les types de peau, Julien conseille néanmoins aux peaux à problème de s’abstenir et de lui préférer l’huile de carotte. En effet, l’argousier, riche en vitamine A, a tendance à exciter les pores et donc à créer de petites imperfections. " Cette huile est une bombe de bêtacarotène. Il est très important de la mélanger à 50-50 avec une huile neutre comme une huile de jojoba, d’abricot ou de noisette pour éviter qu’elle ne tache ", précise Julien avant d’ajouter : " Il suffit de chauffer quelques gouttes et de masser abondamment jusqu’à une totale pénétration. En quatre jours, vous obtiendrez un teint abricoté et en un mois un effet bronzé. " Autre atout : l'huile d'argousier qui est excellente pour préparer sa peau au soleil.

- - © Tous droits réservés L’AUTOBRONZANT NATUREL AU THÉ Le thé noir est riche en tanin, une substance naturelle qui va colorer la peau à l’instar de votre tasse de thé. Autre point fort : sa forte composition en antioxydants, idéal pour le lutter contre le vieillissement de l’épiderme. Pour obtenir votre autobronzant naturel, il suffit de verser dans ¼ de litre d’eau bouillante deux cuillères à soupe de thé noir en vrac et de laisser infuser. Attendez que la solution refroidisse tout en laissant poser pendant trois heures, puis appliquez-la à l’aide d’un coton ou d’un petit linge propre. Cet autobronzant naturel s’en va avec l’eau, mais il a l’avantage de se garder sept jours au réfrigérateur. Voici en bonus solaire une petite recette effet bonne mine : - Verser 2 à 3 cuillères à soupe de thé noir (ou 3 sachets) dans 1/2 litre d'eau bouillante. - Laissez infuser 15 minutes. - Filtrez et laisser refroidir. - Verser la lotion dans une petite bouteille en verre ou en plastique et laisser reposer 24 à 48h au réfrigérateur. - Appliquez la préparation à l'aide d'un coton à démaquiller en couche uniforme sur le visage et/ou les parties du corps que vous voulez hâler.

- - © Tous droits réservés L’AUTOBRONZANT NATUREL AU CAFÉ La technique du café est également culte. En temps de guerre, les femmes n’ayant plus de bas de soie se recouvraient les jambes à l’aide d’une mixture réalisée à base de marc de café puis se dessinaient sur le mollet une fausse couture. Pour s’approprier cette illusion beauté rien de tel que de mélanger du café lyophilisé préalablement écrasé avec une crème pour le corps ou le visage. Il suffit ensuite de masser la solution sur une peau gommée, de laisser sécher et le tour est joué.