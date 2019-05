Faire pipi sous la douche pour sauver la planète !

Au premier abord, l'idée paraît être de mauvais goût mais à bien y regarder, ou plutôt à y réfléchir, cela pourrait être un geste "simple" d'utilité environnementale. Faire pipi sous la douche pourrait bien être une solution d’avenir pour économiser l’eau. C’est en tout cas ce que préconise une université britannique à ses étudiants.

Faites pipi sous votre douche : la demande atypique d’une université britannique à ses étudiants!

Un geste très simple a été demandé par une université britannique à ses 15.000 étudiants : " faites pipi sous votre douche".

Le message prête à sourire et pourtant, il s’agit vraiment d’une initiative sérieuse. Même si la sollicitation a de quoi surprendre, sa visée est 100 % écologique.

En effet, cette dernière veut contribuer à la sauvegarde de notre planète en économisant l’eau gaspillée ! À l’origine de cette campagne intitulée Go with the Flow (en français, " Laissez-vous aller "), on trouve deux étudiants : Debs Torr et Chris Dobson !

Faire pipi sous la douche : C'est économiser l’équivalent de 26 piscines olympiques par an !

Selon les calculs établis par deux jeunes étudiants, soulager sa vessie chaque matin sous la douche permettrait d’économiser l’équivalent de pas moins de 26 piscines olympiques par an !

" le problème, c’est que la plupart des gens ne réalisent pas que nous utilisons de l’eau douce beaucoup plus rapidement que les réserves naturelles ne se constituent"

Il est important cependant de souligner, y compris à toutes les personnes que ce geste rebute, que tant que l’eau s’écoule, il n’y a pas de soucis d’hygiène car l’urine est stérile. L’urine, constituée à 95% d’eau, sera immédiatement évacuée, sans risque sanitaire ni mauvaises odeurs, pour peu qu’on pense à uriner au début de sa douche.

Notre consommation en quelques chiffres...

L’utilisation de l’eau par ménage est destinée à 60 % pour l’hygiène corporelle et domestique et à l’évacuation des toilettes. En comparaison, seulement 1 % est dédié à la boisson.

En moyenne, 9 litres d’eau sont évacués à chaque chasse. Sachant qu’une personne va en moyenne 4 fois par jour aux toilettes, cela représente pas moins de 36 litres d’eau par jour et par personne !

Alors, vous aussi faites une geste ... Go with the flow. Soulagez votre vessie sous la douche !