Faire du sport en hiver ? Pas si givrée que ça l'idée.

Faire du sport en hiver !? Vous avez un petit vélo dans la tête me direz-vous et pourtant, vous n'imaginez pas les nombreux bienfaits de cette pratique pour le corps et l'esprit.

Sport must go on ! ...

la période hivernale mène certaines personnes à ce qu’on appelle la " déprime saisonnière " . Ce phénomène touche les personnes qui ne sont pas exposées à la lumière du jour durant l’hiver, donc les personnes qui restent enfermées chez elles et qui ne reçoivent plus de sérotonine appelée également " hormone du bonheur " (hormone apportée par les rayons lumineux).

Alors, gare aux idées reçues... le Sport peut se pratiquer toute l’année et il est même conseillé d’en pratiquer régulièrement au cours de l’année plutôt que de faire des périodes intensives d’activité physique pendant quelques semaines, et puis plus rien.

On pense souvent à tort que les mots " Sport " et " Hiver " ne peuvent pas être associés. On pense également qu’il suffit de faire du sport durant le printemps pour être en pleine forme et rayonnant durant l’été.

Les multiples bienfaits de la pratique d'un sport en hiver...

Il faut savoir que la pratique du sport dans le froid a de nombreux bienfaits pour notre corps et notre esprit !

Par exemple, on a tendance à penser que nous perdons plus de calories sous un grand soleil car nous transpirons plus ? C'est faux !

Notre corps brûle davantage de calories dans le froid afin de réguler sa température. Ainsi, une séance de sport dans le froid est plus efficace qu’une séance de sport en plein été.

De plus, la pratique sportive en hiver renforce nos muscles cardiovasculaires, et cela vous aidera à accepter les efforts soutenus au quotidien et pour le reste de l’année ! Vous le ressentirez immédiatement lorsque le beau temps reviendra.

Egalement, votre corps sera plus solide grâce à l’activité hivernale et vous éviterez certaines maladies comme le rhume. En effet, la sévérité des rhumes diminue de 31% chez les personnes qui font le plus de sport !

Quel bonheur également de combattre par le sport la " déprime saisonnière " due aux jours qui raccourcissent, au mauvais temps…

L’activité physique permet de vaincre ces petits coups de blues hivernaux, de retrouver de l’énergie et de l’enthousiasme grâce aux bienfaits qu’elle procure tels qu’une meilleure digestion ou simplement une silhouette bien galbée pour l’arrivée des beaux jours !

Les raisons de continuer le sport en hiver sont nombreuses sachant que continuer le sport est plus facile que reprendre le sport au Printemps, et sachant que faire du sport dans le froid reste possible et même bénéfique.