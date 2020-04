Fabriquer son savon liquide pour les mains avec, ou sans, ses restes de savon en brique

Se laver les mains on le sait est un rituel auquel on s’adonne plus que d’ordinaire en ces temps de pandémie. On agresse quelque peu notre peau par ces usages fréquents ou par l’utilisation excessive de gel hydroalcoolique.

Fabriquer son propre savon liquide peut non seulement être une activité ludique et facile à réaliser soi-même ou avec les enfants mais peut également être une belle façon économique et écologique de pallier à nos besoins plus gourmands du moment. En plus, cette confection personnelle grâce à son ajout de miel notamment aura pour effet de mettre un peu de douceur en ce soin de vos mains.

Voici quelques recettes DIY rapides à réaliser et qui pourront d’ailleurs vous permettre même de récupérer les petits bouts de savon solides qui filent à tort à la poubelle. On ne jette rien, on réutilise, on fabrique soi-même et le tour est joué. On ajoute ainsi l’agréable à l’utile !

Petit conseil : pour chacune de ces recettes, privilégiez l’ajout d’huile essentielle de tea tree pour ses vertus antibactérienne, antifongique, immunostimulante et antivirale.

Voilà, c’est parti, on retrousse ses manches et on confectionne en quelques minutes son propre savon liquide.