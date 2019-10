Evelyne : "Je vais créer un regroupement de bénévoles pour le fliquer 24h/24"

S’il trouve un logement dans les six mois, Michel Lelièvre - qui souhaite s’installer dans une grande ville - sera libéré sous conditions. Vous l’accueillez comme voisin ?

La décision était très attendue, le tribunal d’application des peines s’est prononcé hier : Michel Lelièvre pourra être libéré sous conditions avant la fin de sa peine. Parmi les restrictions : des zones géographiques lui seront interdites, un suivi psychologique sera imposé, il devra suivre une formation ou trouver un travail mais ne sera par contre pas surveillé par un bracelet électronique. Tout cela ne sera possible qu’à la condition de trouver un logement dans les six mois, son avocate a annoncé qu’il souhaitait s’installer dans une grande ville.

Vous l’accueillez comme voisin ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, Evelyne de Malmedy est prête à l'accueillir en tant que voisin mais pour le surveiller : "Je vais créer un regroupement de bénévoles pour le fliquer 24h/24, qu'il y ait quelqu'un devant sa porte, à toutes les sorties possibles des immeubles, des gens prêts en voiture,... Il faudrait beaucoup de monde mais c'est possible. On ferait de sa vie un enfer ! Il peut sortir mais il n'y a pas de pardon possible. Je veux le surveiller car des gens comme ça ne changent pas, ce sont des récidivistes. (...) Je ne vais pas faire prendre ce risque à des enfants. Je n'ai rien à perdre. Je suis prête à le faire pour les enfants. Et, c'est mieux de l'avoir libéré maintenant parce qu'il peut être contrôlé mais, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens dans le domaine de la justice et de la police... Alors comment voulez-vous qu'il soit surveillé tout le temps ? (...) Si on veut le faire, moi je suis partante mais il faut attendre de voir s'il vient ici. Je n'en ai pas encore parlé autour de moi mais je suis persuadée que ça marcherait. Il ne s'agirait pas de rester pendant quatre ou cinq heures devant chez lui, s'il y a assez de personnes, on restera une à deux heures".