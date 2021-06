Euro de football : vos animateurs se défient dans le Pronos Challenge, inscrivez-vous et affrontez-les !

Qui gagnera cette compétition dans la compétition ? Tous ont hâte de triompher face à leurs collègues, et attendent que vous vous mesuriez aussi à eux !

"On sait que l’important c’est de participer, mais on vous avoue que l’équipe du 6-8 aime vraiment bien gagner. On va mettre tous nos spécialistes sur le coup pour avoir les pronos les plus fiables" promet Hugues Hamelynck. "Le côté jeu est vraiment sympa, c’est amusant de se mesurer aux autres émissions et c’est vraiment rassembleur, comme les Diables" remarque sa coéquipière du 6-8, Sara De Paduwa. Le binôme de Quoi de Neuf ? espère aussi devancer ses concurrents : "On est chaud ! On est nul en foot, mais on veut quand même écraser les autres. On ne sait jamais, sur un malentendu, on pourrait battre David Houdret et la rédac sport, ce serait la honte pour lui et la gloire pour nous" s’amusent ainsi Michael Pachen et Camille Delhaye. Et justement, David Houdret, se montre plus philosophe sur le jeu : "Dans un match pour lequel je n’ai pas d’affinités particulières pour l’une ou l’autre équipe, j’aime me laisser porter par la vie de celui-ci. Et souvent, s’impose a moi, une des deux équipes. Souvent 'le petit poucet ' ou l’équipe la moins forte. Parfois, celle qui est détestée de tous les autres supporters ! Bref, la vie d’un match. La vie tout court".

Les pronostics, c’est aussi l’occasion de s’amuser entre amis et collègues de travail. "C’est un peu un tournoi dans le tournoi. L’enjeu n’est pas si sérieux que pour les Diables, ici c’est bon enfant" rassure Ophélie Fontana. "Et pas mal de femmes y participent donc c’est chouette aussi. Je suis ravie de défendre l’équipe de Super Nanas aux côtés de Laure Fornier". Même principe pour Fanny Jandrain qui révèle une méthode rapide pour aboutir aux pronostics en équipe : "Nous avons fait les pronos en studio avec toute l’équipe de La Récré de Midi… parfois en jouant a pierre-papier-ciseaux !"