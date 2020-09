Etre parents c'est une grande aventure. #Cequimaaidé - Vous aussi, partagez votre témoignage sur ce qui vous a aidé dans ce tourbillon d'émotions.

La parentalité est une aventure complexe, emplie de moments de joie mais aussi de moments difficiles. Pour traverser ceux-ci, nous ne sommes pas seuls. Il existe un réseau, des proches et des professionnels auprès desquels nous pouvons prendre conseil, nous appuyer pour reprendre notre souffle. Dans ces courtes vidéos, des parents racontent ce qui les a aidés dans ces moments difficiles, ce qui leur a permis de passer le relais quand l’épuisement était là.

"Avec le handicap de mon enfant, c’est vital d’avoir des moments de répit, et ça c’est possible grâce aux professionnels, …" – Myriam

"Parfois on est à bout, on en peut plus et l’entendre des amis qui vivent la même chose, c’est rassurant…" – Magali