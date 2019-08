Etre parent Zen... OUI, c'est possible ! 

Le bon état d'esprit c'est "la gourvernance" qui est du ressort de l'intelligence adaptative. On gère alors des situations complexes avec nuance, avec recul, curiosité même et réflexion , ... C'est ce qui nous aide et nous permet de nous adapter.

C'est un instinct normal et utile voir indispensable quand notre vie est menacée. Or, la rentrée scolaire n'est en pricnipe pas un danger !

Les outils pratiques pour calmer le parent parfait que nous tentons d'être !

Catherine Schwennicke nous en propose deux outils simples et essentiels

On le sait, on est plus intelligent pour les problèmes des autres car on n'a pas l'émotionnel sur notre chemin. Si on part de cette évidence, on peut envisager de mettre en place un outil très simple qui consiste à prendre du recul, de la distance qui est si bénéfique.

Vers un autre regard...

Le premier outil réside dans le fait de se dire : "Si c'était mon ami qui vivait ce que je vis avec mon enfant, quel conseil je lui donnerai ? ..." - Ca nous force à sortir de nous et à trouver des solutions. Ce questionnement, cette distance nous permet de changer notre regard sur la situation, ... On l'aborde alors plus sereinement, on dédramatise, ... On transforme même la situation en opportunité !

- Et surtout... on respire !

On s'octroie simplement une petite pause et on respire -... On respire trois fois - ça change déjà bien des choses.

Je ne parlerai qu'en présence de mon calme

Quelques phrases permettent aussi de sortir du stress, permettent de relativiser la situation, comme se dire : ça fait partie du package" être parent "... Il n'y a pas que des parents merveilleux, il est des difficultés pour tout le monde, ... Ca peut aider à relativiser.