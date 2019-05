Et vous, vous amenez quoi pour un barbecue? French Connect vous donne des idées

French-connect.com, c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Cette semaine, Muriel nous donne quelques conseils pour faire sensation à un barbecue. Voici ses coups de coeur :

Les fleurs dans l’eau c’est périssables, mais les eaux de fleurs, ça tient bien plus longtemps! Un joli cadeau pour que la maîtresse de maison garde le teint frais et nature, avec les eaux florales de Make Senz. Ou alors, on craque pour des chocolats thérapeutiques? Chaque paraline recèle une goutte d’huile essentielle.Ca donne des « Chocolats pour avoir la pêche », des « Chocolats anti-stress » ou encore des « Chocolats bon pour le moral ». Ce sont les chocolats essentiel.