Et si vous souffliez le verre vous-même ?

Ce matin dans les éditions de Sudpresse, on découvre un tout nouveau projet : Le "Glass Truck". Il s'agit d'un atelier mobile pour souffler du verre. C'est Belge et c'est surtout très original !

Cette remorque de 30m², elle est conduite par Christophe Génard, souffleur de verre, et Jean-Yves Vossius, artisan verrier. Ces deux hommes ont mis leur passion du verre en commun pour créer le "Glass Truck". Quand on pense à un souffleur de verre, on pense à un énorme fourneau, à une grande cheminée avec une grande installation, à un atelier assez sombre, très chaud et un peu perdu dans la nature... le "Glass Truck" c'est exactement ça mais de façon itinérante ! Jean-Yves Vossius était avec nous ce matin pour nous en parler : "L'idée était de sortir un peu des conditions habituelles de l'atelier traditionnel de soufflage de verre pour créer un atelier mobile et itinérant et pouvoir aller faire des démonstrations un peu partout en Belgique".

Pour réaliser ce projet, Christophe et Jean-Yves ont dû mettre tout un système en place : "Nous avons développé un outillage adapté au déplacement. Nous détenons un petit four que nous avons beaucoup cherché et, finalement, nous l'avons trouvé en Angleterre. Il nous permet d'avoir, à la fois le creuset qui contient à peu près un kilo de verre en fusion et, en même temps, de servir de four de réchauffe. Il faut savoir que, quand on souffle du verre, on doit très régulièrement, au fur et à mesure du refroidissement de la pièce qu'on est en train de travailler, aller le réchauffer dans un pot. Ce petit four est assez mobile et nous avons aussi développé une grande caisse avec les deux grands cotés de la remorque qui peuvent s'ouvrir en plateau et sur lequel nous pouvons faire les démonstrations de soufflage de verre".