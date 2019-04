Et si vous deveniez bénévole pour aider des parents?

Le petit vélo jaune est à la recherche de bénévoles, essentiellement à St Gilles! Cette asbl de soutien à la parentalité travaille surtout avec des familles fragilisées, souvent monoparentales. Les personnes qui décident de s'impliquer deviennent alors des "coéquipiers". Une fois par semaine, il s'engagent à rencontrer des parents qui ont besoin d'aide. Le soutien peut prendre plusieurs formes: aide dans les démarches administratives, visites du quartier pour en découvrir les ressources, aide logistique... Le but est avant tout de transmettre une expérience et de partager des moments ensemble.

Les coéquipiers sont encadrés, ils participent à des formations et des rencontres entre bénévoles.

Si vous avez envie de donner un peu de votre temps, toutes les infos sur le site du Petit Vélo Jaune.