Et si votre animal donnait son sang ? Un appel est lancé...

Et si votre animal donnait sang ? Un appel est lancé... - 19/09/2019 Un cabinet vétérinaire a souvent besoin de sang, mais la liste de donneurs est pour l'instant trop petite. Il n'y a aucune réserve à disposition. Chaque clinique doit gérer son propre stock et travaille à flux tendu avec des pochettes qui ne peuvent se conserver longtemps. Or, un chien ou un chat, accidenté, intoxiqué ou en anémie sévère peut être sauvé par le sang d'un autre. Le donneur ne court aucun risque. Les animaux n'ont pas d'anticorps préformés. On peut transfuser le sang d'un chien à n'importe quel autre chien mais une seule fois seulement. La prise de sang se fait en 10 minutes et un gros paquet de croquettes attend le donneur en remerciement. Le docteur Olivier Feron, vétérinaire à Viesville, exlique à Philippe Jauniaux qu'il faut être conscient qu'un petit don peut en sauver une vie. Votre animal est en bonne santé, il est âgé de moins de 8 ans et a un poids correct... Pourquoi ne viendrait-il pas compléter la liste des donneurs ? http://www.veteconsult.be/