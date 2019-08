Et si un hôtel se cachait derrière cette porte ?

Un lieu scénographié

Chambre - Jardin Secret Hôtel - © Antoine Fleurus

Cet hôtel aux styles urbain et moderne n'est pas l'unique bébé des propriétaires. Olivia Gustot, l’architecte du "Jardin Secret Hôtel avait déjà fait parler d'elle lors de la réalisation du JAM Hôtel à quelques rues de là. La plus value de concept, est sans aucun doute le jardin central, au coeur de l'hôtel, imaginé et travaillé par "Clair de Terre" alias Claire Van der Schueren. Avec ses 30 chambres confortables et lumineuses, l'hôtel se veut avant tout accessible à tous.