Et si on apprenait à diminuer le stress de la charge de travail à la maison ?

Pratiqués régulièrement, les exercices améliorent la concentration, les apprentissages et l'estime de soi. Ils aident à une meilleure utilisation des deux hémisphères cérébraux, à une meilleure gestion du stress et des émotions.

Concrètement, il s'agit d'une boîte à outils pour les enfants, les parents, les enseignants, les professionnels de l'enfance et pour soi-même. C'est une méthode d’auto-équilibration ludique et vivante.

La méthode "Félicitée"® repose sur différentes techniques dont le mindfulness, la psychologie intégrative, la kinésiologie, le brain gym, le do in, la sophrologie, le yoga, le yoga des doigts et des yeux, la gestion mentale, la visualisation créatrice et le pouvoir de la respiration. Elle est composée d'un jeu de 52 cartes - au départ dédié aux enfants - et qui développe la présence et le potentiel que nous avons en nous. Ca fonctionne donc aussi sur les adultes.