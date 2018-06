Viva for Life, c'est le cube à Nivelles, mais aussi le Viva for Life Tour!

Un podium, des animations, des défis, un concert, un village VFL, des caméras et des micros de la RTBF près de chez vous. Du 18 au 22 décembre, le VFL Tour parcourt les régions.

L’objectif ? Le Viva for Life Tour fait escale dans cinq villes dynamiques de Bruxelles et de Wallonie avec des animations, des concerts et des défis, en vue de récolter des dons pour aider les enfants défavorisés. Cette année, les organisateurs de défis seront encore plus mis à l’honneur dans notre chalet des défis.

Et si cette année, le Viva for Life Tour passait chez vous ?

Marché de Noël, festivités de fin d’année, fééries de lumières, patinoire, … il se passe quelque chose près de chez vous? Pourquoi ne pas accueillir le Viva for Life Tour? Cette année, Viva for Life propose aux villes de se porter candidate pour organiser une étape du Viva for Life Tour, un jour entre le 18 et le 22 décembre. L’occasion de mettre en valeur vos animations de Noël et l’attrait touristique de votre ville et de rassembler un maximum de monde autour de la cause de VFL.

Interessés? Découvrez le cahier des charges et envoyez-nous votre candidature.