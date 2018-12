Esneux (Fontin) Bergers d'un troupeau de brebis

Si vous voulez manger de la feta vous allez penser à la Grèce ? Savez-vous que près de chez nous un couple de bergers, Vanessa et Pascal, en confectionne avec le lait de son troupeau de brebis Lacaune, celles-là même qui servent à fabriquer le Roquefort. C’est donc chez les bergers de la Haze que nous nous arrêtons.

De vrais bergers chez nous ?

Tout a commencé il y a quelques années, lorsque, ensemble, ils décident de changer de cap. Vanessa est enseignante en horticulture et Pascal est diplômé en agronomie, issus tous deux d’un milieu rural, ils désirent se reconnecter professionnellement avec la nature. Plutôt que de partir pour le Larzac, ils s’installent dans le hameau de Fontin avec les brebis qu’ils sont allés chercher en Aveyron. Leur projet : tenir un élevage de brebis laitières en agriculture biologique et transformer eux-mêmes le lait en produits variés.



Comment les choses se sont-elles passées ?

Pour mettre sur pied ce projet, Pascal suit alors une formation à l’élevage ovin à Ciney et multiplie les visites de fermes. Vanessa, quant à elle, quitte son poste d’enseignante pour se consacrer à la fromagerie. Riches de ces premières expériences et formations, ainsi que des conseils qu’ils ont pu recueillir, ils se lancent officiellement en janvier 2017. Les voilà donc devenus Bergers de la

Haze (du nom du ruisseau qui coule dans la vallée), à la tête d’un troupeau de 120 brebis Lacaune, une race rustique et productive.



Que fabriquent-ils avec le lait des brebis ?

Des fromages frais, des tommes, de la feta, des yaourts et glaces ainsi que des colis de viande d’agneaux. Tous ces produits sont écoulés dans des commerces et restaurants locaux comme à la Ferme de la Grande Chevée, ferme bio voisine.



J’imagine qu’ils souhaitent agrandir leur troupeau ?

Pascal aimerait, à terme, ne plus devoir travailler à l’extérieur et se consacrer entièrement à ses brebis comme le fait Vanessa. Pour cela, il faudrait doubler la capacité du cheptel mais aussi trouver des terres pour que les brebis paissent tranquillement. Et là, c’est un peu compliqué et pour les aider à pérenniser leur exploitation, il est essentiel de leur assurer un accès à long terme à des terres agricoles proches de chez eux. Et si aujourd’hui ils disposent d’un peu plus de 9 hectares, à terme c’est d’environ 25 hectares qu’ils devraient disposer.



Que peuvent-ils faire ?

Ils se sont tournés vers Terre-en-Vue, une coopérative à finalité sociale et un outil d’investissement citoyen et solidaire. En claire, la coopérative acquiert des terres agricoles nourricières pour les libérer de la spéculation foncière, des modes d’agriculture destructrice et de la propriété privée pour les confier ensuite à des agriculteurs. Pour en savoir plus : https://terre-en-vue.be.



Les Bergers de la Haze :

Rue du Tige

4130 Fontin (Esneux)

0477 64 03 93



Quelques nouvelles pour les semaines à venir ?

Si nous nous quittons en radio jusqu’en janvier, sur RTC et Védia nous continuons de rencontrer des producteurs locaux jusqu’à la fin décembre. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir un gin et un rhum bio liégeois des Vintrépides avec le Gin Apotek et le Rhum Ardent distillés chez Radermacher à Raeren. La semaine suivante, nous parlerons tartes gourmandes, salées et sucrées avec les savoureuses confections artisanales de Tartes de Françoise à Liège où Charline nous fait découvrir son travail quotidien.



Une petite dernière ?

Une bonne nouvelle et une belle évolution pour la famille Renkens à Blegny à la Ferme de la Waide qui a complètement réussit sa reconversion en ouvrant un magasin à la ferme. Un magasin qu’ils viennent d’agrandir et où ils accueillent une quarantaine de producteurs qui viennent compléter la gamme de leur viande de porcs.

Rue de la Waide 23, 4670 Blégny

Téléphone : 0476 91 00 47

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC :

https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et

jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.