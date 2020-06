Escape room : plongez dans l’univers des Bières Trappistes de Chimay

Plus

Immergez-vous dans le monde des Bières Trappistes avec l’Escape Room "Le Trésor de l’Abbaye" à Chimay ! Une idée de sortie originale à faire entre amis ou en famille cet été… Dans les sous-sols de l’hôtel de ville de Chimay, les cachots ont été réaménagés en "Escape Room". Ce jeu d’aventure – dont le principe consiste à s’évader de l’endroit où vous êtes en résolvant des mystères et en déchiffrant des énigmes grâce à un esprit de cohésion avec vos partenaires de jeu – a le vent en poupe et Chimay n’y échappe pas. Et forcément, le thème de cet Escape Room est (roulement de tambour)… les Bières Trappistes ! Le pitch ? "On raconte à Chimay qu’un trésor aurait été caché dans les sous-sols de la Ville, et que les moines de Scourmont en garderaient le secret. De récents aménagements dans l’Hôtel de Ville ont mis au jour d’anciens locaux, occupés auparavant par les moines de passage. Si le trésor existe, il se pourrait qu’il repose dans cet endroit ! ".

Durant cette expérience unique qui change des traditionnelles escapades, vous devrez, avec votre équipe, déjouer les pièges pour découvrir "le Trésor de l’Abbaye". Ici, l’esprit d’équipe est à l’honneur ! La coopération est en effet ultra-nécessaire pour relever le défi et terminer l’activité dans le temps imparti. Car vous n’aurez que 60 minutes (et pas une de plus) pour résoudre le mystère de cette Escape Room ! Pas de panique cependant, ce n’est pas difficile ! L’expérience est d’ailleurs ouverte à tous, même aux enfants à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). L’objectif est simplement d’utiliser les meilleures ressources de chaque participant pour pouvoir avancer dans le jeu. A travers l’Escape Room, les organisateurs ont voulu mettre en valeur le patrimoine du superbe Pays de Chimay mais aussi son fromage et ses bières d’Abbaye. Les participants vont donc devoir fouiller dans le passé brassicole de la ville pour traverser les trois pièces, avant de retrouver la lumière du jour…

